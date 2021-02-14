Праздновать День Святого Валентина собрался каждый восьмой россиянин

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Практически каждый восьмой россиянин (13%) планирует отметить День Святого Валентина, наибольшее желание отпраздновать этот день демонстрируют респонденты в возрасте 18-24 лет, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Что касается отношения к празднованию Дня всех влюбленных, то среди представителей различных профессий наибольший энтузиазм он вызывает у барменов и официантов (33%), среди администраторов праздновать собирается почти каждый четвертый (23%), показывают результаты опроса.

Вместе с тем, согласно исследованию SuperJob.ru, интерес россиян к Дню Святого Валентина за последние годы заметно снижается: в 2007 году День всех влюбленных отмечали половина сограждан (50%), в 2009 году - 40% респондентов, в 2013 году - каждый третий (33%), в 2016 году - каждый пятый (20%).

В свою очередь, согласно опросу, практически три четверти россиян (73%) не планируют на этот раз отмечать День всех влюбленных, наиболее скептически относятся к этому дню, как к поводу для праздника, 80% респондентов в возрасте от 45 лет.

Исследование показывает, что за последние годы количество россиян, не празднующих День Святого Валентина, заметно растет: если в 2007 году этот день не отмечали 39% сограждан, то через две года, в 2009 году, их было уже 46%, в 2013 году - больше половины (51%), в 2016 году 70% сограждан не праздновали этот день.

Опрос был проведен 1-5 февраля этого года среди 3 000 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 551 населенном пункте, во всех федеральных округах.