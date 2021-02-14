Россияне назвали лучшим фильмом о любви картину "Любовь и голуби"

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Советская романтическая комедия "Любовь и голуби" является самым лучшим фильмом о любви по мнению 13% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, поступившие в воскресенье в "Интерфакс".

Советской классике немного уступает "Титаник" с Леонардо Ди Каприо (10%). На третьем месте среди лучших фильмов о любви оказались "Красотка", "Дневник памяти" и "Три метра над уровнем неба" (по 3%), свидетельствуют данные опроса.

"Унесенные ветром" и "Москва слезам не верит" лучшим фильмом о любви считают по 2% участников опроса. По 1% респондентов предпочитают "Служебный роман", "Ирония судьбы или с легким паром", "Девчата", "Ромео и Джульетта".

По данным опроса, 45% россиян назвали другие варианты романтических киноисторий, среди которых "До встречи с тобой", "Дом у озера", "Сумерки", "Вам и не снилось...", "Весна на заречной улице", "Виноваты звезды", "Вокзал для двоих", "Летят журавли", "Лучшее во мне", "Между небом и землей", "После", "Сладкий ноябрь", "Хатико", "Отпуск по обмену", "P.S. Я люблю тебя", но за каждый из них проголосовали менее 1% респондентов.

По данным SuperJob.ru, 8% россиян затруднились отдать предпочтение какому-либо фильму о любви, 3% опрошенных такие фильмы вообще не смотрят.

Опрос был проведен 26-29 января 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 382 населенных пунктах, во всех федеральных округах.