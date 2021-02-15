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Полиция начала проверку по факту инцидента с волонтером штаба Соболь

В рамках проверки в полицию вызвали журналистов "Дождя"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Журналисты "Дождя" вызваны в полицию для опроса в рамках доследственной проверки о противоправных действиях в ОВД "Донской" в Москве в отношении Алены Китаевой, волонтера штаба юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом РФ иноагентом) Любови Соболь и ее сестры Александры, сообщает телеканал.

"МВД начало проверку в отношении сотрудников ОВД "Донской" "по факту возможных противоправных действий" против сестер Алены и Александры Китаевой", - говорится в сообщении "Дождя". Ведомство запросило у телеканала "полную версию интервью с девушками, а также попросило журналистов, работавших над сюжетом, прийти на опрос" в управление собственной безопасности столичного главка МВД, отмечает "Дождь".

Там уточняется, что об этом говорится в запросе, полученном "Дождем" от начальника управления собственной безопасности. В запросе МВД сказано, что в ходе мониторинга СМИ сотрудники ведомства увидели сюжет "Дождя" о Китаевой, которую задержали на несанкционированной акции протеста 2 февраля и доставили в ОВД "Донской".

Ранее Китаева рассказала, что ее задержали на акции 2 февраля, и в отделении полиции к ней применяли силу и угрожали пытками, если она не скажет пароль от телефона. Симоновский суд Москвы 4 февраля вынес решение об аресте Китаевой на 12 суток. Ее сестра Александра сообщила о психологическом давлении и применении физической силы. Рассказать об этом девушки смогли только на суде.

В Кремле в связи с заявлениями Китаевой призвали крайне аккуратно относиться к подобным утверждениям. "Очень много подобных сообщений на проверку потом оказываются неправдой, измышлениями или преувеличениями, искажением правды. Поэтому здесь нужно быть предельно аккуратными", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 5 февраля.

Песков отметил, что не владеет деталями этой истории, но, если Китаева "утверждает, что какие-то элементы пыток имели место, она вольна это обжаловать в порядке, предусмотренном законом".

Алена Китаева Москва МВД Любовь Соболь

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