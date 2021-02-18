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Кремль советует США интересоваться не "Северным потоком 2", а Техасом

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - "Северный поток - 2" не касается энергообеспечения США, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков; он также посоветовал американским властям меньше интересоваться этим проектом и больше - своими внутренними делами, в частности, ситуацией в Техасе, где миллионы людей остались без электричества из-за аномальных холодов.

"Проект этот хороший. Проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента, особенно в условиях турбулентности с климатическими изменениями и так далее", - сказал Песков журналистам, комментируя заявления пресс-секретаря Белого Дома Джен Псаки о том, что США против реализации "Северного потока 2".

"В целом, конечно, наверно нашим американским партнерам есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком 2" и в большей степени интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", - добавил он.

Пескова также спросили, знают ли в Кремле о переговорах между Берлином и Вашингтоном на тему "Северного потока 2".

"О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег в ФРГ о необходимости завершения этого проекта ("Северного потока 2" - ИФ). Под завершением имеется в виду то, что его все-таки нужно достроить и запустить", - ответил пресс-секретарь.

Ситуация в Техасе

Ранее в четверг со ссылкой на власти Техаса сообщалось, что из-за экстремальных холодов без электроэнергии остаются 2,7 млн домохозяйств, более 12 млн лишены постоянного доступа к чистой водопроводной питьевой воде. Жителям более чем 100 округов Техаса было рекомендовано кипятить питьевую воду, поскольку очистные сооружения продолжают страдать от отключений электроэнергии. Больницы в крупнейшем городе штата Хьюстоне и некоторых других районов Техаса сообщили, что у них нет воды.

По официальным данным, жертвами холодов стали около 20 человек. Чиновники подозревают, что погибло гораздо больше людей, но их тела еще не обнаружены.

Северный поток 2 США Дмитрий Песков Техас

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