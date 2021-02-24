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В мэрии отметили снижение официальной безработицы в Москве до менее 1%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Количество официально зарегистрированных безработных москвичей с начала 2020 года сократилось более чем на четверть и составило менее одного процента, сообщил журналистам в среду заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"За период с 1 января по 19 февраля 2021 года количество официально зарегистрированных безработных граждан в Москве снизилось на 29%. С 1 октября 2020 года этот показатель упал более чем на 2 процентных пункта и впервые с апреля прошлого года составил меньше одного процента - 0,94%", - сказал Ефимов.

Он добавил, что снижение уровня безработицы обусловлено восстановлением экономики столицы: в Москве фиксируют рост торгового оборота в ряде отраслей.

Так, среднесуточный оборот предприятий торговли и услуг города с 15 по 21 февраля был на 24% выше, чем на аналогичной неделе прошлого года. Речь идет о 39 млрд руб.

Увеличивается среднесуточный оборот и организаций из наиболее пострадавших от пандемии отраслей: с 15 по 21 февраля он составил 9,7 млрд руб., что сопоставимо с показателями прошлого года.

Среднесуточный оборот гостиниц и туристических агентств увеличился за неделю 15-21 февраля на 21,2%, а организаций культуры, спорта и развлечений - на 4,8%.

Владимир Ефимов Москва

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