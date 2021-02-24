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Станцию "Славянский бульвар" закрыли из-за грозящего гранатой пассажира

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Станция столичного метрополитена "Славянский бульвар" закрыта из-за угроз неизвестного, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства отметил, что, по предварительным данным полиции, один из пассажиров метро лег на платформе станции и стал громко кричать, что у него с собой граната.

Полицейские оцепили территорию, вход и выход для пассажиров на станцию закрыт. С мужчиной ведут переговоры.

В свою очередь в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщают, что по требованию полиции поезда временно проезжают станцию "Славянский бульвар" Арбатско-Покровской линии без остановки. Пассажирам предлагают пользоваться МЦД и наземным транспортом.

Позднее информированный источник уточнил, что в вагоне метро пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату. О произошедшем в полицию заявили очевидцы. Мужчину попытались задержать на следующей станции, но он лег на пол и стал кричать.

Пассажиров, которые ехали в поезде с этим мужчиной, высадили, а состав отправили в депо для обследования, добавил собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина нездоров и наблюдается у психиатра.

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