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На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты
Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали мужчину, который устроил дебош на станции столичного метрополитена "Славянский бульвар" в Москве.

"Мужчина задержан. Его ведут в комнату полиции", - сказал "Интерфаксу" информированный источник.

По данным собеседника агентства, при себе у мужчины обнаружен муляж гранаты.

В свою очередь в пресс-службе столичного Департамента транспорта сообщили об открытии станции "Славянский бульвар" для входа и выхода пассажиров.

"Поезда останавливаются на станции в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.

По данным источника, находясь в вагоне метро, пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату. О произошедшем в полицию заявили очевидцы. "Мужчину попытались задержать на следующей станции метро, но он лег на пол и стал кричать", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина наблюдается у психиатра.

Москва метрополитен

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