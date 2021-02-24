Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:14Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 109 750+387 865

У задержанного на "Славянском бульваре" мужчины нашли страйкбольную гранату

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В полиции подтвердили информацию о задержании на станции метро "Славянский бульвар" мужчины, сообщившего о наличии у него гранаты.

МоскваНа станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранатыНа станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранатыЧитать подробнее

"Мужчина с признаками опьянения задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

По словам представителя управления, обнаруженные у мужчины гранаты предназначены для игры в страйкбол. Проверка подтвердила, что угрозы они не представляют.

По данным источника "Интерфакса", всего у мужчины было две гранаты.

"Одна из них выпала из кармана гражданина, когда он находился в вагоне поезда, следовавшего от станции метро "Киевская" в сторону "Славянского бульвара". Ее оставили в поезде, который отправился в тупик для обследования", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник агентства сообщил, что сотрудники полиции задержали дебошира на станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

По его словам, во время нахождения в вагоне метро пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату. О произошедшем в полицию заявили очевидцы. "Мужчину попытались задержать на следующей станции метро, но он лег на пол и стал кричать", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина наблюдается у психиатра.

Москва Славянский бульвар

Новости по теме

Новости

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

Станцию "Славянский бульвар" закрыли из-за грозящего гранатой пассажира

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Суды Москвы с 23 января арестовали 1251 участника акций и оштрафовали 2500 человек

Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 год

Москвичам пообещали новый снегопад в среду после полудня

Москвичам пообещали новый снегопад в среду после полудня

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

Самая морозная ночь с начала зимы зафиксирована в Москве

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за аномальных морозов

Движение электричек на МЦД-2 в столице восстановили

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');