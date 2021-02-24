У задержанного на "Славянском бульваре" мужчины нашли страйкбольную гранату

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В полиции подтвердили информацию о задержании на станции метро "Славянский бульвар" мужчины, сообщившего о наличии у него гранаты.

"Мужчина с признаками опьянения задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

По словам представителя управления, обнаруженные у мужчины гранаты предназначены для игры в страйкбол. Проверка подтвердила, что угрозы они не представляют.

По данным источника "Интерфакса", всего у мужчины было две гранаты.

"Одна из них выпала из кармана гражданина, когда он находился в вагоне поезда, следовавшего от станции метро "Киевская" в сторону "Славянского бульвара". Ее оставили в поезде, который отправился в тупик для обследования", - сообщил собеседник агентства.

Ранее источник агентства сообщил, что сотрудники полиции задержали дебошира на станции метро "Славянский бульвар" в Москве.

По его словам, во время нахождения в вагоне метро пассажир выронил предмет, похожий на страйкбольную гранату. О произошедшем в полицию заявили очевидцы. "Мужчину попытались задержать на следующей станции метро, но он лег на пол и стал кричать", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчина наблюдается у психиатра.