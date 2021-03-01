В Москве на вторник введен "желтый" уровень погодной опасности

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - В Москве 2 марта будет действовать "желтый" уровень опасности из-за гололедицы и порывов ветра до 15 метров в секунду, сообщил региональный главк ГИБДД.

Водителям напомнили, что гололедица наиболее опасна на мостах, путепроводах и на МКАД. Им рекомендовали ехать аккуратно и избегать резких маневров, а лучше и вовсе отказаться от поездок.

Подмосковный Минтранс также в понедельник предупредил о скором возвращении в регион арктических морозов после оттепели. По данным ведомства, 5 марта может похолодать до минус 4 градусов, а по ночам на праздники ожидается до минус 19 градусов. Устойчивое потепление синоптики прогнозируют только 9 марта. Подмосковных водителей также предупредили о вероятной гололедице из-за температурных скачков.