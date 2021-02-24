Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Но это еще не весна, предупредил жителей столичного региона Роман Вильфанд

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Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Резкое потепление принесет в Московский регион циклон, который движется по акваториям северных морей, он обеспечит поступление теплого и влажного атлантического воздуха, сообщает Гидрометцентр РФ.

В четверг, 25 февраля, синоптики прогнозируют ночью снег, местами сильный; на западе области утром мокрый снег, отложение мокрого снега, местами гололед, температура в Москве -12...-10 градусов с повышением к утру до -1 градуса, по области -15...-10 градусов с повышением к утру местами до 1 градуса, ветер юго-западный и западный, 7-12 м/с.

Днем в четверг небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, утром местами налипание мокрого снега, гололед, температура в Москве 1...3 градуса, по области -1...4 градуса, ветер западный 7-12 м/с. Гололедица, ночью и утром местами сильная.

В пятницу, 26 февраля, небольшой дождь. Температура ночью в Москве 1...3 градуса, по области -1...4 градуса, днем в Москве 4...6 градусов, по области 2...7 градусов. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В субботу, 27 февраля, небольшие осадки. Температура ночью в Москве 1...3 градуса, по области 0...3 градуса, днем в Москве 1...3 градуса, по области 0...3 градуса. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с, ночью местами с порывами до 15 м/с. Гололедица.

В воскресенье, 28 февраля, небольшие осадки, ночью -5...0 градуса, днем -2...3 градуса, ветер северо-западный 4-9 м/с.

В понедельник, 1 марта, местами слабый снег, ночью -7...-2 градусов, днем -2...3 градуса, ветер северо-западный и западный, 3-8 м/с.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что к западным границам России "приближается хорошо выраженный глубокий циклон и центр европейской части страны окажется в зоне влияния юго-западных теплых воздушных масс".

"Если в ночь на четверг, 25 февраля, ночью будет до 10 градусов мороза, то к концу четверга за счет продолжающегося приближения теплых масс температура повысится до нулевых, даже положительных значений. Это значит, что за 2,5 дня температура повысится на 25-30 градусов", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что такая погода с нулевыми и положительными значениями сохранится до конца недели, с 25 по 27 февраля в Москве и области будет облачно и ветрено, прогнозируются осадки в виде снега, мокрого снега и даже дождя, давление понизится и приблизится к норме.

Вильфанд предупредил, что "неоднородный режим погоды" сохранится до конца февраля, "но это еще не весна, впереди нас еще ждет много изменений погоды".