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Собянин рассказал о росте несырьевого неэнергетического экспорта города

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Почти 500 млн руб. субсидий и грантов получили экспортеры Москвы в прошлом году, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Объем выделенных экспортерам средств в 2020 году вырос в семь раз - почти до 500 млн руб.", - написал Собянин в своем блоге.

Мэр столицы отметил, что число получивших поддержку экспортных компаний за прошлый год увеличилось в пять раз.

"В абсолютных цифрах - суммы вроде бы небольшие. (...) Но эти небольшие суммы открыли доступ на глобальные рынки для сотен малых и средних предприятий Москвы", - добавил Собянин.

Он напомнил, что объемы несырьевого неэнергетического экспорта столичных предприятий выросли в 2020 году на 31%. Столичная продукция общей стоимостью 39,86 млрд долларов поставлялась в 183 страны мира. В число крупнейших импортеров вошли Белоруссия, Казахстан, Китай, США, Германия и Япония.

Москва экспортировала механическое оборудование, технику и компьютеры, автомобили, химическую продукцию, конфеты, напитки и мясные деликатесы.

Москва Сергей Собянин

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