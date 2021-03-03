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Синоптики предупредили москвичей о заморозках на 8 марта

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Снег и понижение температуры воздуха ожидают жителей Москвы и Подмосковья с четверга, к 8 марта погода не улучшится. Как следует из прогноза погоды Гидрометцентра России, в праздничный день 8 марта будет холодно, пройдет небольшой снег, ночью -12...-7 градусов, днем до 7 градусов мороза.

По данным синоптиков, в ночь на четверг, 4 марта, Москве и области ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха будет около нулевых значений. Аналогичная погодная ситуация сохранится днем, температура воздуха -1..+1 градус.

В ночь на пятницу, 5 марта, похолодает до 5-7 градусов мороза, прогнозируется небольшой снег. Днем в пятницу будет -3...-1 градус, облачно с прояснениями, местами пройдет снег.

В ночь на 6 марта похолодает еще сильнее, до -11...-9 градусов, днем будет 3-5 градусов мороза, переменная облачность и без осадков.

В ночь на 7 марта ожидается от -12 до -7 мороза, но днем температура воздуха может подняться до одного градуса тепла, пройдет снег.

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