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Мокрый снег и сильный ветер ожидают в Москве до конца рабочей недели

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Ветер порывами до 12 метров в секунду и мокрый снег ожидаются в Москве с 3 по 5 марта, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"По данным синоптиков, в Москве 3-5 марта ожидается ветер порывами до 12 м/с, дождь, мокрый снег и гололедица", - говорится в сообщении.

В ведомстве призывают водителей к соблюдению скоростного режима и аккуратности.

В департаменте также рекомендуют не парковать машины под деревьями и избегать резких маневров на дорогах.

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