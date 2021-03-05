Мосгорсуд признал законным арест на 15 суток журналиста Ильи Азара

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - Московский городской суд оставил в силе решение об административном аресте на 15 суток журналиста "Новой газеты" Ильи Азара за повторное нарушение порядка проведения акции. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат "Апологии протеста" Леонид Соловьев в пятницу.

Как сообщалось, 3 февраля Тверской суд Москвы рассмотрел два материала в отношении Азара по ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга).

Первый протокол был связан с постами в социальных сетях о пикетах в Москве 12 марта против поправок в Конституцию, по нему он получил административный штраф 150 тыс. рублей.

Второй протокол касался поста с призывом участвовать 13 июля 2020 года в акции у СИЗО Лефортово против преследования журналиста Ивана Сафронова, по нему Азар был арестован на 15 суток.