Синоптики предупредили о резком росте атмосферного давления в Москве

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - После резкого, на 15 мм ртутного столба, падения атмосферного давления которое отмечалось в Москве сутки назад, столбики барометров пошли вверх, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

"К утру 9 марта давление в Москве подрастет до нормального (опять не менее 15 мм за сутки и уже резко вверх). Интенсивный рост давления продолжится и в первый рабочий день после праздников", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, такая значительная амплитуда колебаний атмосферного давления негативно сказывается на самочувствии значительной группы метеозависимых людей. Кроме того, скажется длинный и довольно тяжелый зимний период, когда защитные и адаптационные механизмы организма почти на пределе.

"Метеоновости" пишут, что холодный, арктический антициклон к середине недели увеличит отклонение давления от нормального в Москве и в Подмосковье на 12-15 единиц. Отмечается, что высокое давление в сочетании с усиливающимися морозами, начиная со вторника, станут формировать "погоду выраженного спастического типа".

При такой погоде многие метеозависимые люди могут испытывать серьезные проблемы со здоровьем.

Как отмечается на сайте, прежде всего, стоит поберечься пожилым людям, лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, перенесшим серьезные сосудистые катастрофы, страдающим частыми приступами бронхоспазма, стенокардии и мигрени.