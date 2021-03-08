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Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за сутки

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - По предварительной оценке, прирост осадков за последние 24 часа в Москве составил 7 мм, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро в понедельник.

"За сутки в городе выпало около 20% месячной нормы осадков. Данные получены с главной метеостанции Москвы на ВДНХ в 6:00 понедельника", - рассказал собеседник агентства.

Месячная норма осадков для марта в столице - 34 мм.

По данным метеобюро, в ночь на 8 марта в Москве подморозило до минус 8,3 градуса.

"Год назад 8 марта в городе отмечалась противоположная картина: отсутствие снежного покрова и температурный рекорд дня плюс 8,6 градуса", - напомнили в метеослужбе.

Самым морозным 8 марта в Москве было зафиксировано в 1898 году (минус 32,1 градуса).

По прогнозу синоптиков, в понедельник в Москве ожидаются облачная погода, небольшой снег, гололедица, порывистый ветер и от 3 до 5 градусов мороза.

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