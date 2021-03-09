В Москве COVID-прирост стал минимальным с конца сентября

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Минимальное число заболевших коронавирусом с 24 сентября выявлено в Москве за последние сутки: COVID-19 подтверждён у 1066 человек, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

За сутки скончались от вируса 49 человек, общее число жертв COVID-19 в столице составляет 15 496.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 027 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 913 173 человека.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 9 марта составляет 992 882.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась 1 и 4 марта, когда в городе зафиксировали свыше 2 тыс. случаев COVID-19.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.