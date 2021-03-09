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Власти Подмосковья ждут пика паводка с 10 по 30 апреля

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Подмосковье пик весеннего паводка ожидается с 10 по 30 апреля, он будет интенсивнее, чем в прошлые годы, заявил вице-премьер - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин.

По его прогнозу, в 30 муниципалитетах может подтопить 158 населенных пунктов. Наибольшую опасность представляют разливы 17 крупных рек.

В регионе уже собрали группировку сил, техники и выделили больше 1 млрд рублей для борьбы с последствиями половодья. На эти цели заготовлено больше 6500 машин, около 300 плавсредств и 15 единиц авиации.

Зима в регионе выдалась снежной.

Начальник ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин заявил, что летом дождевые паводки могут затронуть все городские округа Подмосковья, в наибольшей зоне риска - Можайск, Красногорск, Талдом, Щелково, Руза, Клин. Возможными причинами подтоплений чиновник назвал изменения ландшафта, засорение и засыпка ранее существовавших водоотводных канав, засорение русел малых рек и ручьев и аварийное состояние ливневой канализации.

Московская область Андрей Разин МЧС Сергей Полетыкин

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