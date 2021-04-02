В Нижегородской области из-за паводка затопило первый автомобильный мост

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Нижегородской области начался паводок, в регионе ушел под воду первый низководный автомобильный мост, сообщило региональное ГУ МЧС.

Это случилось с мостом через реку Вичкинза в деревне Осиновка Дивеевского муниципального округа. В МЧС отметили, что его затапливает каждую весну.

Жилые дома в зону затопления не попадают, эвакуация жителей не требуется. Сообщение с деревней Осиновка не нарушено: организовано движение по объездной грунтовой автодороге, а люди могут переходить в населенный пункт по пешеходному мосту через Вичкинзу.

24 марта в МЧС заявили, что прогнозируют сложную паводковую обстановку из-за высоких запасов снега и толщины льда в бассейнах рек на севере и северо-западе России.