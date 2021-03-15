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Восемь детей пострадали при опрокидывании маршрутки в Подмосковье

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Подмосковная прокуратура начала проверку в связи с автоаварией в Сергиевом Посаде, в результате которой пострадали дети.

"По имеющейся информации сегодня днем в результате опрокидывания маршрутного микроавтобуса в Сергиево-Посадском городском округе пострадали восемь несовершеннолетних", - сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего.

"Проверяется соблюдение законодательства в сферах обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок", - сказали в прокуратуре.

Подмосковье Сергиев Посад

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