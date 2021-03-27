Кинотеатры попросили власти Москвы изменить принцип допуска зрителей

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Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ассоциация владельцев кинотеатров просит власти Москвы отменить требования по заполняемости залов на 50%, потому что во многих кинозалах расстояние между креслами позволяет отказаться от ограничений.

"Мы предлагаем снять ограничения, но соблюдать социальную дистанцию, за исключением тех, кто приходит семьей, компанией. Рассадка зависит от конфигурации зала. Есть залы, где расстояния между креслами достаточно большие для того, чтобы обеспечить социальную дистанцию, даже не пропуская эти кресла в ряду", - сообщил "Интерфаксу" глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин.

По его словам, в кинотеатрах есть небольшие VIP-залы, где расстояние между креслами гораздо больше одного метра. "И если вводить ограничение процентное какое-то сверху, то они становятся бессмысленными", - добавил Березин.

Он считает, что действующие ограничения по заполняемости залов, приводят к тому, что зрители не могут попасть на "аншлаговые" сеансы. Это, в свою очередь, создает ряд других проблем. Кинотеатры не могут продать столько билетов, сколько зрители хотят купить.

"В этом случае кинотеатр ставит фильм еще в один из кинозалов, раз есть спрос. Это приводит к тому, что кинотеатр снижает предложение зрителю и кинотеатр начинает показывать только кассовые фильмы, потому что ему надо зарабатывать деньги", - уточнил глава ассоциации.

Кроме того, ограничения приводят к тому, что приходится повышать цены на билеты. "Если мы видим, что не можем продать достаточное количество билетов, мы начинаем повышать цены. Это закон рынка, происходит искусственное ограничение, которое ведёт к повышению", - сказал Березин.