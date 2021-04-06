Ответственный секретарь ОНК Москвы решил идти на выборы в Госдуму

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Госдуму.

"Я принял окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры на выборы в Государственную думу по 198 одномандатному избирательному округу", - сказал Мельников журналистам во вторник.

По его словам, в основу его избирательной кампании войдет внесение изменений в законы "Об общественном контроле", "О содержании под стражей", а также "О полиции" и "О молодежной политике".

"В настоящее время я веду переговоры с тремя партиями о своем выдвижении. Целью переговоров является достижение договоренностей о том, что партия поддержит мою программу и будет поддерживать правозащитную повестку", - сказал Мельников. Он не назвал партии, с которыми ведутся эти переговоры.

Отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса", он сообщил, что в случае избрания сложит полномочия члена ОНК.