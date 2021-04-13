Самые теплые с начала года сутки зафиксированы в Москве

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Весна в столице опережает календарь почти на полтора месяца, сообщается на сайте "Метеоновости" во вторник.

"Теплый воздух, проникший в столицу 12 апреля, и яркое солнце 13 апреля будут способствовать повышению температуры днем до 20 градусов. И погода станет соответствовать концу весны", - говорится в сообщении.

По информации синоптиков, 12 апреля в столице стали самыми теплыми сутками с начала 2021 года. Средняя суточная температура воздуха достигла 10,4 градуса, что соответствует первым числам мая.

"А ночь 13 апреля стала самой теплой за текущую весну: минимальная температура воздуха на всей территории Москвы не опускалось ниже плюс 5. На ВДНХ было плюс 7,6, в центре столицы - плюс 9 градусов", - пишут "Метеоновости".