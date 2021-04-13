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Собянин поручил готовить Москву к новому отопительному сезону

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин поручил начать готовить жилые и нежилые дома к следующему отопительному сезону, подготовка должна завершиться к сентябрю, сообщили в пресс-службе мэра.

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За это время будут проверены больше 73 000 зданий. Подготовительные работы должны быть завершены до 25 августа 2021 года. Готовность к пуску тепла на социальные объекты должна быть обеспечена к 1 сентября, а к массовому пуску тепла - к 15 сентября.

Кроме того, в рамках подготовки к зиме в столице отремонтируют дороги и мосты, в частности, в плане ремонт 34 мостов. Также будет проведен капитальный ремонт инженерных систем в более 2 тысяч многоквартирных домов. Для содержания дорог в зимний период подготовят порядка 18,3 тысяч единиц дорожно-уборочной техники и более 32 тысяч средств малой механизации.

12 апреля АО "МОЭК" сообщило, что готовит город к завершению отопительного сезона. Отключение отопления определит мэрия. В компании напомнили, что такое решение могут принять после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха будет выше плюс 8 градусов. Поэтапное отключение отопления занимает три дня.

Москва Сергей Собянин МОЭК

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