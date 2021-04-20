На Ленинском проспекте в Москве появятся три новые станции метро к 2024 году

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Москве рядом с Ленинским проспектом до 2024 года построят станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, а также станции "Улица Новаторов" и "Улица Строителей" Троицкой ветки, сообщила пресс-служба столичного Департамента строительства.

Станции "Улица Новаторов" (на пересечении Ленинского проспекта с улицами Удальцова и Новаторов) и "Новаторская" будут обеспечивать пересадку с БКЛ на Троицкую, на их базе создадут транспортно-пересадочный узел.

Станцию "Улица Строителей" построят на пересечении Ленинского проспекта с одноименной улицей.

Строительство южного участка БКЛ завершат до конца текущего года, а Троицкую линию до станции "Коммунарка" - в 2024 году.

Троицкая линия метро пройдет от Московского центрального кольца до Троицка, ее длина составит почти 40 км. Ожидается, что веткой с 16-ю станциями каждый день будут пользоваться около 100 тысяч человек. В зоне притяжения новой линии проживает более 1 млн человек, работают либо учатся еще несколько сотен тысяч.

На БКЛ построят 31 станцию, общая протяженность кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.

Первый участок БКЛ от "Петровского парка" до "Делового центра" открылся в феврале 2018 года. Замкнуть Большое кольцо метро планируется к 2023 году. Проходка тоннелей БКЛ завершена на 95%, общая готовность кольца составляет 74%. Сейчас на нем открыто 12 станций.