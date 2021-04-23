Москва 27 мая начнет размещение "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Москва 27 мая начнет размещение "зеленых" облигаций на 70 млрд рублей. Об этом сообщила на онлайн-семинаре "Выпуск облигаций Москвы - 2021", организованном Cbonds, заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Мария Багреева.

"Мы планируем разместить в виде "зеленых" облигаций тоже 70 млрд рублей, это будут более долгосрочные бумаги, то есть это семилетние облигации, тоже с постоянной ставкой купона, и мы планируем размещаться начиная с 27 мая", - заявила Багреева.

Москва планирует провести аукцион по первому "зеленому" выпуску 27 мая и выйти с первым траншем размере 35 млрд рублей.

Будет проведена серия road show среди российских и иностранных инвесторов.

Способом размещения облигаций выбран book building.

Кроме того, 27 апреля и после майских праздников Москва планирует провести аукционы по размещению 3-летнего и 5-летнего не "зеленых" выпусков 72-й и 73-й серий.

Деньги пойдут на электробусы и Большую кольцевую линию метро

"С учетом двух ранее утвержденных выпусков общим объемом 140 млрд рублей, около 30% от программы заимствований Москвы планируется направить на финансирование "зеленых" проектов. В частности, за счет полученных от размещения средств планируется профинансировать строительство БКЛ метрополитена и замену автобусного парка города на электробусы. Данные проекты сокращают выбросы загрязняющих веществ и парникового газа от личного и общественного транспорта, что положительно влияет на экологическую обстановку в городе и на здоровье жителей", - отметил Ефимов.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением – на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму – до 396 млрд рублей.