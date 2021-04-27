Москва утвердила решение об эмиссии "зеленых" облигаций на 70 млрд руб.

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций города. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства столицы.

Объем выпуска составит 70 млрд рублей, срок обращения 7 лет. Размещение может производиться в течение всего срока обращения облигаций.

Ранее сообщалось, что дата начала размещения запланирована на 27 мая.

Как отмечают в правительстве города, первое размещение будет осуществляться в форме сбора адресных заявок на покупку облигаций на заранее определенных эмитентом облигаций условиях. В частности, ставка 1-го купона будет установлена до даты начала размещения облигаций на основании поданных участниками размещения оферт на заключение сделок купли-продажи этих ценных бумаг. Выпуск будет иметь 14 полугодовых купонов.

Согласно Концепции "зеленых" облигаций Москвы, выпуск будет соответствовать Принципам "зеленых" облигаций 2018 (Green Bond Principles 2018) Международной ассоциации рынков капитала (International Capital Market Association, ICMA), а также Методическим рекомендациям по развитию инвестиционной деятельности в сфере "зеленого" финансирования ВЭБа. В ближайшее время это соответствие должно быть подтверждено независимой организацией - рейтинговым агентством "Эксперт РА".

В последующие годы Москва будет ежегодно публиковать отчеты по "зеленым" облигациям.

Куда пойдут средства от размещения "зеленых" облигаций

Эквивалент полученных от размещения "зеленых" облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта. За счет средств от размещения "зеленых" облигаций будут профинансированы замена автобусного парка на электробусы, а также строительство Большой кольцевой линии метро.

Ранее также сообщалось, что при размещении "зеленых" облигаций Москва может привлечь организаторов. Классические выпуски столица размещает самостоятельно, без участия организаторов в форме аукционов на Московской бирже.

В последний раз Москва выходила на рынок в 2013 году с небольшим размещением - на 6,85 млрд рублей. Этот выпуск уже погашен, в обращении остается один выпуск облигаций города серии 32048 объемом 30 млрд рублей с погашением в 2022 году. В 2020 году, согласно бюджету Москвы, город был готов увеличить госдолг до 70 млрд рублей, разместив облигации на 40 млрд рублей, но в прошлом году на рынок столица так и не вышла. Программа заимствований Москвы на 2021 год предусматривает возможность размещения на беспрецедентную для российских регионов сумму - до 396 млрд рублей.

Общий объем доходов бюджета города на 2021 года запланирован на уровне 2 трлн 642 млрд 739, 829 млн рублей, объем расходов - 3 трлн 152 млрд 754,255 млн рублей. Дефицит бюджета - 510 млрд 14,426 млн рублей.

Объем расходов на обслуживание государственного долга города Москвы запланирован на уровне 14 млрд 148,810 млн рублей. Верхний предел государственного внутреннего долга города Москвы на 1 января 2022 года - 426 млрд рублей.

По состоянию на 27 апреля 2021 года госдолг города составляет 30 млрд рублей.