За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прирост осадков за день в Москве, по предварительным расчетам, составил 10 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"Дождь и мокрый снег шли весь день. Сегодня в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков, данные получены в 21:00 с главной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков апреля для Москвы - 44 мм.

По предварительным оценкам, с 1 апреля в столице выпало порядка 85 мм осадков. "Это более 190% месячной нормы", - пояснили в метеобюро.

Собеседник агентства добавил, что самыми дождливыми днями месяца стали 24 апреля (17 мм) и 8 апреля (14 мм).