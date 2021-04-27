Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:52Заразились
на 27.04В России 4 779 425+8 053В мире 147 872 402+682 784

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков

За день в Москве выпало почти 25% месячной нормы осадков
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Прирост осадков за день в Москве, по предварительным расчетам, составил 10 мм, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро города во вторник.

"Дождь и мокрый снег шли весь день. Сегодня в Москве выпала почти четверть месячной нормы осадков, данные получены в 21:00 с главной метеостанции на ВДНХ", - сказал представитель метеобюро.

Месячная норма осадков апреля для Москвы - 44 мм.

По предварительным оценкам, с 1 апреля в столице выпало порядка 85 мм осадков. "Это более 190% месячной нормы", - пояснили в метеобюро.

Собеседник агентства добавил, что самыми дождливыми днями месяца стали 24 апреля (17 мм) и 8 апреля (14 мм).

Москва

Новости по теме

Новости

Доходность облигаций Москвы составила 6,73% годовых

Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Уволен главврач больницы, в которой медсестры издевались над пациенткой

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

Москвичей предупредили о ночном снеге и обледенении

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

В Москве проверят видео издевательств над пациенткой больницы

Шквалистый ветер повалил за сутки в Москве почти 40 деревьев

Из-за непогоды на субботник в Москве выйдут только городские службы

Два человека пострадали из-за падения деревьев в Москве

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');