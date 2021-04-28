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Эксперты определили предмет охраны московских палат "колбасного короля"

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Утвержден предмет охраны палат середины XVII - начала XVIII века в Кадашевской слободе по адресу 1-й Кадашевский переулок, дом 10, сообщили в пресс-службе Мосгорнаследия.

"После проведения научных исследований эксперты составили перечень ценных элементов, которые формируют исторический облик старинных палат в Кадашевской слободе. Все они вошли в предмет охраны, утвержденный нашим ведомством. Это, например, изящный лепной декор здания, решетка XVIII века в окне на первом этаже, лестницы конца XIX века, декор интерьеров", - рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Здание было построено в XVII - начале XVIII века, однако неоднократно перестраивалось. Нынешний его облик сформировался к началу XIX столетия.

В убранстве фасадов наблюдается эклектика, или смешение стилей. Выделяются белокаменный карниз, лопатки (рельефные детали) на углах здания, наличники и сандрики.

К 1917 году дом был частью усадьбы купца второй гильдии, мецената и предпринимателя, "колбасного короля" Николая Григорьева. Соседний жилой дом к северу от палат (1-й Кадашевский переулок, дом 10, строение 1) был построен им в 1880-е годы. Сама фабрика располагалась недалеко от владения Григорьева, в 2-м Кадашевском переулке.

Известно, что после 1917 года фабрика была национализирована, советская власть отобрала у Григорьева все имущество и выслала его в Ярославскую область. По данным исследователей, в 1923 году бывший предприниматель умер от голода.

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