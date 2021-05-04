Улицы в центре Москвы перекроют во вторник из-за подготовки к параду

Также будут изменения в работе общественного транспорта - и наземного, и метро

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В центре Москвы во вторник, 4 мая, ограничат движение автомобилей из-за подготовки к параду, приуроченного ко Дню победы, сообщают на едином транспортном портале столицы.

В течение дня планируют перекрывать участки улиц Моховая, Солянка, Петровка, 1-я Тверская-Ямская, Нижние Мневники, Воздвиженка, Новый Арбат, а также Тверского бульвара и Звенигородского шоссе.

В работе метро также произойдут изменения. С 19:00 станции "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Александровский сад", "Боровицкая" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Ожидаются изменения в маршрутах наземного транспорта.

Изменения также будут действовать 5, 7, 8 и 9 мая.