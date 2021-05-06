Число кафе и ресторанов в Москве за несколько лет выросло в 2,5 раза

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - В российской столице за последние несколько лет стало в 2,5 раза больше предприятий общественного питания, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

"Сегодня в столице более 15 тысяч предприятий общественного питания. За последние годы их количество выросло в 2,5 раза: для сравнения, в 2009 году их было меньше шести тысяч", - сказала Сергунина журналистам.

Она отметила, что при поддержке столичного правительства увеличилось число сезонных кафе. Также развиваются гастрономические кварталы и кластеры.

Кроме того, по словам заммэра, московские рынки постепенно трансформируются в районные центры гастрономии, где можно купить свежие фермерские продукты и деликатесы, перекусить в фуд-кортах и поучаствовать в кулинарных мастер-классах или дегустациях.

"Обновленных рынков и фудкластеров в столице уже около 30. Здесь популярные сетевые форматы соседствуют с небольшими закусочными и гастростартапами. Посетители могут попробовать как хорошо известные кулинарные хиты, так и интересные новинки", - подчеркнула Сергунина.

Она также добавила, что два московских ресторана входят в список 50 лучших ресторанов мира (World`s 50 Best Restaurants): "White Rabbit" находится на тринадцатом месте, а "Twins Garden" - на девятнадцатом. В ряде других работают шеф-повара, ранее представлявшие рестораны со звездами Michelin.