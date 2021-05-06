Первый гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить осенью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить к октябрю 2021 года, он станет первым подобным изданием для российской столицы, сообщил международный директор гида Гвендаль Пулленек на онлайн-брифинге в четверг.

Он пояснил, что на сроки может повлиять введение новых санитарных правил, однако пока рестораны в Москве работают в плановом режиме, столичная индустрия оказалась устойчивой в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина, в свою очередь, отметила, что публикация первого гида по московским ресторанам принесет ряд преимуществ российской столице.

"Мы получим эффект мультипликативный. Это, в первую очередь, признание тех заслуг и той работы непосредственно тех людей, которые работают в этой отрасли, профессионалов. (...) С другой стороны, это, безусловно, плюс для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, которое есть у нас в городе", - сказала Сергунина.

Она добавила, что увеличение числа посетителей столичных ресторанов из-за гида Michelin даст прирост доходов этих заведений, а значит - налогов в городской бюджет.

По словам Сергуниной, если ситуация с коронавирусной инфекцией позволит, то в столице организуют торжественную церемонию выпуска первого московского гида Michelin.

Гид Michelin ("Красный гид") - наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin - от одной до трех.