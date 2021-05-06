Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:07Заразились
на 06.05В России 4 855 128+7 639В мире 155 200 532+840 999

Первый гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить осенью

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Гид Michelin по ресторанам Москвы планируют выпустить к октябрю 2021 года, он станет первым подобным изданием для российской столицы, сообщил международный директор гида Гвендаль Пулленек на онлайн-брифинге в четверг.

Он пояснил, что на сроки может повлиять введение новых санитарных правил, однако пока рестораны в Москве работают в плановом режиме, столичная индустрия оказалась устойчивой в ситуации распространения коронавирусной инфекции.

Заммэра Москвы Наталья Сергунина, в свою очередь, отметила, что публикация первого гида по московским ресторанам принесет ряд преимуществ российской столице.

МоскваСобянин объявил о приходе в Москву ресторанного гида MichelinЧитать подробнее

"Мы получим эффект мультипликативный. Это, в первую очередь, признание тех заслуг и той работы непосредственно тех людей, которые работают в этой отрасли, профессионалов. (...) С другой стороны, это, безусловно, плюс для путешественников, это дополнительная возможность ориентироваться в том многообразии, которое есть у нас в городе", - сказала Сергунина.

Она добавила, что увеличение числа посетителей столичных ресторанов из-за гида Michelin даст прирост доходов этих заведений, а значит - налогов в городской бюджет.

По словам Сергуниной, если ситуация с коронавирусной инфекцией позволит, то в столице организуют торжественную церемонию выпуска первого московского гида Michelin.

Гид Michelin ("Красный гид") - наиболее известный из ресторанных рейтингов мира, выпускается с 1990 года. В его рамках ресторанам присваиваются "звезды" Michelin - от одной до трех.

Michelin Москва Гвендаль Пулленек Наталья Сергунина

Новости по теме

Новости

Станцию "Смоленская" синей ветки метро Москвы откроют в конце июня

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

Визовый центр Испании в Москве возобновит выдачу виз с 12 мая

В Москве смонтированы конструкции самого длинного эскалатора метро

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы

Самолеты и вертолеты отрепетировали полет над Москвой к параду Победы
Пандемия коронавируса

Вернувшихся из-за рубежа москвичей оштрафовали на 15,5 миллиона рублей

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Названа основная версия пожара в гостинице на юго-востоке Москвы

Слет кадетов в московском отеле, где произошел пожар, организовало частное учреждение

Возбуждено дело о гибели человека при пожаре в гостинице "Вечный зов"

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Два человека погибли при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы

Считавшиеся погибшими на пожаре в московской гостинице живы
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');