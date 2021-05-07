Суточный COVID-прирост 9 в Москве вырос почти на 35%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Еще 2846 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это почти на 35% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

В четверг, 6 мая, сообщалось о 2114 инфицированных.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 млн 110 795 москвичей.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 2 262 жителя города, общее число поправившихся превысило 1 млн.

Скончались за 24 часа в Москве 60 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 18 722.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки. Эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.