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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
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Суточный COVID-прирост 9 в Москве вырос почти на 35%

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Еще 2846 случаев COVID-19 выявили в Москве за последние 24 часа, это почти на 35% больше, чем накануне, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

В четверг, 6 мая, сообщалось о 2114 инфицированных.

За все время пандемии коронавирусную инфекцию перенесли 1 млн 110 795 москвичей.

Выздоровели от COVID-19 и выписались за сутки 2 262 жителя города, общее число поправившихся превысило 1 млн.

Скончались за 24 часа в Москве 60 пациентов с коронавирусом, общее число умерших достигло 18 722.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки. Эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал 5 тыс.

Хроника коронавируса. Май.

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Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.5 мая. Родственники совершают обряды во время похорон на месте массовой кремации на окраине Бангалора, Индия.5 мая. Тестирование на коронавирус в пригороде в Коломбо, Шри-Ланка.4 мая. Активист в Рио-де-Жанейро роет импровизированные могилы в память о 400 тыс. погибших от коронавируса и в знак протеста против недостаточных мер властей по борьбе с пандемией.3 мая. Школы Уругвая частично открылись после ослабления ограничений, введенных из-за пандемии COVID-19.2 мая. В Южной Корее число случаев заражения коронавирусом выросло на 541, в результате чего общее число заболевших увеличилось до 124 269 человек.1 мая. Швейцария ослабила ограничения, разрешив открыть рестораны, кинотеатры, театры и зоопарки при определенных условиях.1 мая. Тайский буддийский храм предлагает бесплатные похоронные услуги для жертв COVID-19 после того, как многие храмы отказались от этого.
Число случаев заражения коронавирусом в Эквадоре превысило 395 тысяч человек. На фото: житель Кито ждет очереди на вакцинацию.
Хроника 09 января 2020 года – 07 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Москва коронавирус

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