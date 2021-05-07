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В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано 8,3 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Еще 8 386 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа выявлено в РФ за сутки, сообщает оперштаб.

Скончались 376 человек, общее число жертв COVID-19 в России достигло 112 622.

Поправились и выписаны в стране уже 4,48 млн пациентов, в том числе 8022 за минувшие сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 83 регионах страны. В Москве суточный прирост составил 2846. В Санкт-Петербурге 722 новых эпизода, в Московской области - 608.

Всего в России было выявлено 4 млн 863 514 случаев инфицирования. Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 270 532.

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