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Москва завершила отопительный сезон

Москва завершила отопительный сезон
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Системы теплоснабжения более 74 тысяч зданий Москвы, среди которых свыше 34 тысяч жилых домов, перевели на летний режим работы. Об этом сообщается в четверг в телеграм-канале комплекса городского хозяйства.

Отмечается, что уже началась подготовка к следующему отопительному сезону. Одно из ее основных направлений – проведение гидравлических испытаний.

В мэрии напомнили, что на период испытаний с 11 мая в Москве начали временно отключать горячее водоснабжение. Отопление в столице начали отключать 10 мая.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил ранее, что до сентября проверят все системы генерации и подачи тепла в городе, в том числе 13 ТЭЦ, районные и квартальные тепловые станции, более 16 тыс. км тепловых магистралей.

Москва

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