В Москве начали отключать отопление

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Отключать отопление начали в Москве 10 мая, процедура займет пять дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что отключение проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

"Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданиях в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - добавил заммэра.