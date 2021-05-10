Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 06:44Заразились
на 09.05В России 4 880 262+8 419В мире 157 688 226+786 546

В Москве начали отключать отопление

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Отключать отопление начали в Москве 10 мая, процедура займет пять дней, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше 8 градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы", - рассказал Бирюков.

Он пояснил, что отключение проводится поэтапно и занимает до пяти дней.

"Специалистам комплекса городского хозяйства предстоит отключить отопление в более чем 74 тыс. зданиях в числе которых свыше 34 тыс. жилых домов. Вначале проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем - в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - добавил заммэра.

Москва Петр Бирюков

Новости по теме

Новости

В Москве дан салют в честь Дня Победы

В Москве дан салют в честь Дня Победы

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы завершился в Москве

Парад Победы начался в Москве

Погода позволит провести авиационную часть победы в Москве

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В День Победы салют в Москве дадут из 16 точек

В центре Москвы 9 мая ограничат движение на дорогах

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

В Москве за день выпало около 75% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

На Москву обрушилось почти 60% месячной нормы осадков

Столичные власти предупредили, что дождь продолжится и в воскресенье

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом

Решение о воздушном параде в Москве в связи с погодой примут перед его началом
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');