В Москве будут судить обвиняемую в попытке хищения денег у родственника Сталина

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Таганская межрайонная прокуратура города Москвы направила в суд уголовное дело о попытке мошенничества в особо крупном размере, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Таганская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней жительницы столицы. Она обвиняется по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), сообщило надзорное ведомство.

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что потерпевший - родственник Иосифа Сталина, 92-летний ветеран Великой Отечественной войны Леонид Аллилуев.

По данным прокуратуры, мошенница вместе с сообщниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, обладая банковскими данными потерпевшего, в марте 2021 года неоднократно звонили ветерану, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. Они убеждали Аллилуева в необходимости проведения экспертизы по имеющимся у потерпевшего 3,4 млн рублей.

Ветеран обратился в правоохранительные органы, которые задержали обвиняемую при попытке изъятия денег.

Леонид Аллилуев - старший сын сестры второй жены Сталина Надежды Аллилуевой.