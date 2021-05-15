Суточный COVID-прирост в Москве немного сократился

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - За последние сутки в Москве зафиксировали 3 073 случая заболевания коронавирусом, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с COVID-19.

В штабе напомнили, что накануне сообщалось о 3 818 случаях инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей столицы снизилась на 745 случаев, что составляет почти 20%. Второй день подряд в Москве фиксируют более трех тысяч заболевших COVID-19.

За сутки коронавирус привел к смерти 58 человек. С начала пандемии скончались 19 186 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 697 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве излечились 1 млн 23 тыс. 380 человек.

Накануне сообщалось о 2 943 выписанных и 60 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 15 мая составляет 1 млн 134 тыс. 308.

С 12 февраля в Москве выявляли менее 2 тыс. случаев заболевания в сутки, эта тенденция изменилась в апреле, когда в городе начали вновь фиксировать свыше 2 тыс. случаев COVID-19 в день.

В начале января 2021 года этот показатель превышал пять тысяч.