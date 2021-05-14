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В московском зоопарке построят вход со стороны метро "Баррикадная"

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Дополнительный вход в московский зоопарк со стороны станции метро "Баррикадная" будет построен в 2021 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

По его словам, вход будет представлять собой двухэтажный павильон с билетными кассами, образовательным центром, сувенирными магазинами и кафе. Мэр отметил, что это позволит разгрузить главный вход.

Он добавил, что также в зоопарке построят павильон "Ластоногие", который будет вмещать пять бассейнов для морских животных, а условия в нем будут максимально приближены к природным.

Кроме того, мэр отметил, что будет реконструирован пешеходный мост через Большую Грузинскую улицу между "старой" и "новой" частями зоопарка: ширина моста увеличится с 4 до 9 метров, что упростит перемещение по нему и улучшит обзор.

Все три объекта планируется завершить в 2021 году.

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