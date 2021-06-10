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В Москве 10-13 июня ограничат движение из-за соревнований по велоспорту

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Движение транспорта будет ограничено в столице 10-13 июня в связи с проведением международных соревнований по велоспорту "Пять колец Москвы", сообщили журналистам в столичном управлении ГИБДД.

Движение транспорта будет ограничено 10 июня с 9:30 до 14:00 и 11 июня с 11:30 до 16:00 по Крылатской улице от пересечения с улицей Нижние Мневники до дома 15, строение 2 по Крылатской улице.

При этом 12 июня ограничения в движении транспорта продлятся с 11:00 и до 16:00 на территории деревни Жохово, Починки, Мешково, Маврино и Чернецкое.

Также ограничат движение в период соревнований 13 июня с 11:30 до 16:00 по улице Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта, Мичуринскому проспекту от улицы Косыгина до Университетского проспекта, Университетскому проспекту от улицы Лебедева до Мичуринского проспекта в сторону Мичуринского проспекта с сохранением движения в сторону проспекта Вернадского и Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина.

В Госавтоинспекции рекомендуют автомобилистам быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.

Москва

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