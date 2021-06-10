Исследование показало, что москвичи едят больше мороженного, чем остальные россияне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Мороженое пользуется большей популярностью у жителей Москвы, чем у россиян из других регионов страны, сообщает телеграм-канал комплекса экономической политики столичного правительства.

В сообщении отмечается, что в среднем житель Москвы за год съедает 5 кг мороженого.

При этом уточняется, что в среднем по России этот показатель почти в два раза меньше.

По данным Аналитического центра Москвы, за 2020-2021 года бюджетные организации столицы с помощью портала поставщиков закупили более 32 тыс. единиц мороженого. На это они потратили 1,66 млн руб.

Наиболее активно мороженое закупали образовательные, медицинские и социальные учреждения. Самым популярным видом лакомства у этих организаций стал вафельный стаканчик.

