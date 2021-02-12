Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:45Заразились
на 12.02В России 4 042 837+15 089В мире 107 780 490+439 808

В Москве из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады

В Москве из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Большегрузные автомобили вечером в пятницу блокировали движение на Третьем транспортном кольце, сообщил столичный департамент транспорта.

"ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры", - говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале.

Пробки в Москве к 17:00 пятницы достигли максимальных значений - 10 баллов.

По предварительной оценке, с полуночи до 18:00 пятницы в столице выпало 9 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм", - рассказал представитель метеобюро.

По информации Гидрометцентра России, в пятницу был побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

Ведомство уточняет, что это данные метеонаблюдений за последние 70 лет.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В столичном регионе сохранятся местами метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

Полностью осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся поздним вечером в воскресенье.

Москва

Новости

В Москве задержали лжеминера

Пробки в Москве достигли 10 баллов

Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу

Около 30 рейсов задержано в аэропортах Москвы в пятницу

ГУ МВД Москвы предупредило об опасности протестов в условиях пандемии

В МВД опровергли слухи об увольнении кинолога из-за работы на митингах

Криминальный авторитет по кличке Турок арестован в Москве

Криминальный авторитет по кличке Турок арестован в Москве

Высота сугробов в ряде районов Москвы выросла до полуметра

Высота сугробов в ряде районов Москвы выросла до полуметра

Автомобиль упал с эстакады на ж/д пути в Подмосковье

Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке

Общественная палата Москвы обсудит, нужен ли памятник на Лубянке

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана

Суд отказал в отводе судьи по делу Навального о клевете на ветерана
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');