В Москве из-за буксующих фур перекрыли ТТК у Новорижской эстакады

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Большегрузные автомобили вечером в пятницу блокировали движение на Третьем транспортном кольце, сообщил столичный департамент транспорта.

"ТТК перекрыто в районе Новорижской эстакады, где из-за снега буксуют фуры", - говорится в сообщении, размещённом в телеграм-канале.

Пробки в Москве к 17:00 пятницы достигли максимальных значений - 10 баллов.

По предварительной оценке, с полуночи до 18:00 пятницы в столице выпало 9 мм осадков, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Данные получены с главной метеостанции города на ВДНХ. Это 25% месячной нормы осадков, которая в феврале насчитывает 36 мм", - рассказал представитель метеобюро.

По информации Гидрометцентра России, в пятницу был побит суточный рекорд осадков для 12 февраля, установленный в 1973 году (7 мм).

Ведомство уточняет, что это данные метеонаблюдений за последние 70 лет.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада в Москве придется на период с полуночи до 15:00 субботы. В столичном регионе сохранятся местами метель, гололедица и снежные заносы, порывистый ветер до 17 м/с.

Полностью осадки, по прогнозам синоптиков, прекратятся поздним вечером в воскресенье.