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Из-за грозы в Москве пострадала 70-летняя женщина

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Упавшее из-за порыва ветра дерево травмировало во вторник пожилую москвичку, сообщил "Интерфаксу" источник в медицинских кругах столицы в среду.

"Женщина в возрасте 70 лет госпитализирована в одну из московских больниц. Медики оценивают состояние пострадавшей как средней тяжести", - рассказал собеседник агентства.

Ливневые дожди с грозами и порывистым ветром обрушились на Москву после 17:00 15 июня. За несколько часов в отдельных районах города выпало до 33 мм осадков, или 45% месячной нормы.

По данным мэрии, наибольшее количество осадков было зафиксировано на севере, северо-востоке и востоке столицы.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства сообщили журналистам, что на участках Дмитровского, Коровинского и Измайловского шоссе из-за мощных ливней образовались временные скопления воды. Вся вода в течение 30 минут ушла в ливневую сеть.

Месячная норма осадков для июня в Москве - 75 мм.

Москва

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