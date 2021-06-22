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Правительство поддержало идею о штрафах за выброс мусора из машины

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российское правительство поддержало инициативу Мосгордумы и Мособлдумы о введении штрафов для тех водителей, которые выбрасывают мусор из автомобилей, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

Об этом Шапошников написал на своей странице в фейсбуке во вторник.

Он добавил, что депутаты предложили использовать для фиксации таких нарушений средства фото- и видеофиксации. При этом для нарушений, зафиксированных с помощью камер, предусмотрен упрощенный порядок привлечения к ответственности.

Штрафы распределяются следующим образом: на владельца легкового автомобиля - 10 тыс. руб., грузового - 100 тыс. руб. При повторном нарушении - 20 тыс. и 150 тыс. соответственно.

Мосгордума направила в российское правительство проект федерального закона, который предусматривает увеличение штрафов за сброс мусора в неположенных местах, в апреле 2021 года.

Мосгордума Москва Алексей Шапошников

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