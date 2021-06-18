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ВТБ оценил снижение спроса в общепите Москвы после ввода ограничений

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Спрос в московских кафе, барах и ресторанах быстрого питания после введения ограничений в их работе сократился, следует из данных эквайрингового бизнеса ВТБ.

Согласно пресс-релизу, количество транзакций за первые несколько дней снизилось на 15% к предыдущей неделе - до 640 тыс. операций. Выручка уменьшилась на 5% и составила чуть больше 370 млн рублей.

Больше всего ограничения коснулись работы заведений фастфуда, которые чаще располагаются на временно закрытых фуд-кортах и работают круглосуточно. Оборот ресторанов быстрого питания сократился к аналогичным показателям предыдущей недели на 6% и составил 127 млн рублей, количество транзакций снизилось на 17% - до 127 млн рублей.

В меньшей степени ограничения сказались на барах, однако и там количество операций уменьшилось на 14%, оборот - на 4% к предыдущей неделе и составил 3 млн рублей. В меньшей степени ограничения оказали влияние на сегмент классических ресторанов и кафе, в них число транзакций снизилось на 12%, до 255 тыс., выручка - на 4%, до 242 млн рублей.

"Изменения, внесенные городскими властями в режим работы заведений общепита, прогнозируемо сказались на работе ресторанов и баров. Для фастфуда ключевую роль сыграло закрытие фуд-кортов, для баров - частичный запрет на работу в ночное время и на проведение развлекательных мероприятий, - заявил начальник управления "Развитие технологий эквайринга" ВТБ Владимир Турчин, которого цитирует пресс-служба. - Однако в целом за пандемийный год заведения научились гибко приспосабливаться к постоянным изменениям, связанным с распространением коронавируса. У подавляющего большинства кафе, ресторанов и баров налажена система доставки готовой еды и продажа навынос. Поэтому, несмотря на снижение количества посетителей, выручка заведений общепита изменилась незначительно".

Ограничения на работу общепита в Москве

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, до 29 июня кафе и рестораны Москвы в ночное время (с 23:00 до 6:00) могут работать только на вынос или на доставку. Кроме того, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках и в караоке, а также приостановлена работа фуд-кортов.

Вместе с тем власти столицы приняли предложение бизнеса о создании заведений общественного питания, "свободных от коронавируса". На первых порах в городе откроют полтора-два десятка таких ресторанов. Согласно указу мэра Москвы, эксперимент пройдет с 19 по 29 июня 2021 года.

Свободные от COVID-19 рестораны смогут работать после 23:00 при условии наличия у всех посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавируса, подтверждаемого QR-кодом. Несовершеннолетние граждане могут посещать эти рестораны только с родителями или иными законными представителями, у которых есть QR-код.

При этом ограничение на ночную работу остальных заведений общественного питания в Москве действует до 29 июня.

Хроника коронавируса. Июнь.

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ВТБ Москва Коронавирус Владимир Турчин

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