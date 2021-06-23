Шойгу на конференции в Москве встретится с коллегами из-за рубежа

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Девятая Московская конференция по международной безопасности, которая пройдёт в российской столице 23-24 июня, станет переговорной площадкой министра обороны РФ с зарубежными коллегами, сообщает военное ведомство.

"На "полях" конференции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проведет ряд двухсторонних встреч с руководителями оборонных ведомств из ряда зарубежных государств", - сказано в сообщении Минобороны России.

По данным военного ведомства, на открытии конференции с приветствием к участникам и гостям форума обратятся президент РФ Владимир Путин и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках конференции состоятся семь пленарных заседаний.

23 июня будут организованы заседания на следующие темы: "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы", "Азиатско-Тихоокеанский регион в контексте глобальной политики", "Роль военных ведомств в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19" и "Информационная безопасность: проблемы и решения", - говорится в пресс-релизе.

24 июня будут рассмотрены актуальные вопросы в ходе следующих пленарных заседаний: "Военное и военно-техническое сотрудничество в Африке и на Ближнем Востоке как главный фактор укрепления региональной безопасности", "Военное взаимодействие как инструмент противодействия региональным вызовам и угрозам в Латинской Америке и Западном полушарии" и "Европейская безопасность: тенденции и перспективы".

На форуме будут обсуждаться проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Европе, Азии, Африке, Ближнем Востоке и Латинской Америке. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы информационной безопасности, пост-ДРСМД и ситуацию в Европе и роль военных в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.