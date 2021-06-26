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Женщина в столичном МФЦ отказалась надевать маску и укусила полицейского

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сотрудники правоохранительных органов доставили в отделение полиции женщину, которая отказывалась соблюдать требования санитарно-эпидемиологического режима и вела себя неадекватно в отделении Многофункционального центра (МФЦ) на севере Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"Поступил вызов из Многофункционального центра, расположенного на улице Куусинена. Заявительница сообщила, что женщина, находясь в помещении центра, на просьбу работников учреждения о соблюдении требований санитарно-эпидемиологического режима не реагирует, ведет себя неадекватно", - говорится в сообщении.

В МВД сообщают, что по прибытии на место происшествия наряда полиции гражданка начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила второго правоохранителя.

Женщину доставили в отдел полиции, где в отношении нее составили административные протоколы по статьям 3.18.1 Кодекса Москвы об административных правонарушениях (нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы) и 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции).

"Материалы по применению насилия в отношении сотрудников переданы в органы следствия для принятия процессуального решения", - добавили в управлении.

Ранее в соцсетях появилась видеозапись, на которой полицейские пытаются вывести из здания МФЦ женщину, которая оказывает активное сопротивление, кричит и пытается вырваться. На видеозаписи видно, что женщина находится в медицинской маске, которая не прикрывает нос. По данным СМИ, в момент задержания женщина потеряла сознание. В бессознательном состоянии полицейские погрузили гражданку в машину.

Москва

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