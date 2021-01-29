Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 29.01В России 3 813 048+19 238В мире 101 453 597+587 565

Под Тулой завели дело на женщину, ударившую полицейского из-за маски

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы за применение насилия к полицейскому, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 25 января. Полицейский-кинолог на остановке транспорта на одной из улиц города Алексин потребовал от 51-летней женщины соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, действующего в Тульской области, говорится в сообщении.

В ответ женщина ударила сотрудника МВД. В СКР уточнили, что женщина отказалась надевать медицинскую маску.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).

Хроника 09 января 2020 года – 29 января 2021 годаПандемия коронавируса
Тульская область МВД Алексин СКР

Новости
Пандемия коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

В России за сутки выявлено 19,2 тыс. случаев коронавируса

Задержан мужчина, открывший стрельбу на поминках под Анапой

Пандемия коронавируса

Очная учеба в вузах Минобрнауки РФ возобновится 8 февраля

Что случилось этой ночью: пятница, 29 января

РФ возобновит авиасообщение с Грецией и Сингапуром с 8 февраля

Что произошло за день: четверг, 28 января

Число бедных в РФ в III квартале выросло на 1,2 млн к прошлому году

В Госдуме вышли на контакт с представителями TikTok

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника

"Радио Свобода" сообщила о задержании в Москве своего сотрудника
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');