Под Тулой завели дело на женщину, ударившую полицейского из-за маски

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Следственные органы в Тульской области возбудило уголовное дело в отношении местной жительницы за применение насилия к полицейскому, сообщила пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, инцидент произошел 25 января. Полицейский-кинолог на остановке транспорта на одной из улиц города Алексин потребовал от 51-летней женщины соблюдать нормы санитарно-эпидемиологического законодательства, действующего в Тульской области, говорится в сообщении.

В ответ женщина ударила сотрудника МВД. В СКР уточнили, что женщина отказалась надевать медицинскую маску.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, не опасного для жизни и здоровья).