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Депутату-единороссу объявили выговор за отказ надеть маску в магазине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Депутат-единоросс Артур Саттаров, отказавшийся надеть маску в магазине, публично извинится перед кассиром и руководством торговой точки, ему также объявлен выговор, сообщила пресс-служба башкирского отделения "Единой России" в понедельник.

"Артур Саттаров принесет публичное извинение перед руководством магазина и кассиром. Инцидент также будет рассмотрен на комиссии при президиуме регионального политсовета", - говорится в пресс-релизе.

Запись установленной в магазине камеры видеонаблюдения накануне попала в соцсети. На видео депутат Зубовского сельсовета Саттаров по требованию кассира надевает маску лишь на подбородок, отказываясь поднять ее на лицо. При этом депутат настаивает на том, что не обязан носить маску, требует, чтобы кассир его обслужил, и предлагает сотрудникам магазина вызвать полицию.

По словам депутата, он "умышленно не надел маску, потому как проводил проверку по соблюдению в магазине указа главы республики (о режиме повышенной готовности - ИФ)", сообщили в пресс-службе "ЕР". Тем не менее сельский депутат признал ошибку. Местное отделение партии объявило ему выговор за неэтичное поведение.

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