Московские службы перевели в режим повышенной готовности из-за грозы

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - До конца дня в Москве ожидаются гроза с ливневым дождем, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с, сообщается в телеграм-канале комплекса городского хозяйства в воскресенье.

"На круглосуточном дежурстве аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность все возможные источники аварийного питания", - говорится в сообщении.

По информации мэрии, на улицах города дежурят 300 бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток".

Под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

Автомобилистов призвали быть аккуратнее на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, пешеходов - быть внимательнее на улице, не укрываться от непогоды под деревьями.